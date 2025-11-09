来年夏に実施されるトキの放鳥を見据え環境にやさしい米づくりを推進しようと県は米づくりの新たな認証制度を設けることを明らかにしました。来年のトキ放鳥を見据え新たに設けられる米づくり認証制度「トキめく能登の未来」。認証基準として農家が使用する化学肥料や農薬の削減割合を3割減と5割減の2段階に分類し基準を満たした米袋にはそれぞれ認証マークが表示されます。またこのほか田んぼの生き物調査の有無や魚道の設