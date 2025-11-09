昨夜、能登町で住宅1棟を全焼する火事がありました。この火事でこの住宅に住む50代の男性と連絡がとれていないということです。火事があったのは能登町時長の住宅です。きのう午後11時半頃「住宅が燃えている」と付近の人から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火は木造2階建ての住宅1棟を全焼し、およそ2時間後に消し止められました。火元とみられる家には3人が住んでいましたが、そのうち堂花さんの50代の息子と