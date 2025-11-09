牧野復興大臣は、8日、2025年9月に発生した、台風15号による竜巻の被災現場を視察しました。このうち、吉田町では、田村典彦町長が被災した商業施設周辺で、2か月余り経過しても手つかずとなっている倉庫やブルーシートに包まれたままの店舗を例に、竜巻の威力と被災状況を直接大臣に説明しました。（牧野大臣）「2か月が経ったとはいえ、爪あとが深く残っている現状を見て被災地の皆さんのいろいろな意見を聞いてスピ