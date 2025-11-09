歌舞伎俳優の八代目 市川染五郎が、きょう9日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）に登場する。【動画】20歳・市川染五郎の素顔…『情熱大陸』予告編祖父は二代目松本白鸚、父は十代目松本幸四郎。江戸時代から続く歌舞伎の名門に生まれた20歳の青年は、誰かに強要されたわけでもなく真っ直ぐな目で歌舞伎への愛を語る。「パワーをもらえる」と、楽屋には高祖父から代々の写真を飾り、空き時間には歌舞伎のアーカイブ映像