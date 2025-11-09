東京・八丈島に台風が直撃してからきょうで1か月です。今も一部地域で断水が続くなど、生活への影響が続いています。【写真を見る】八丈島 二度の台風被害から1か月今も一部地域で断水… り災証明書の申請は900件超“避難所への土石流問題”は町長が説明会開催へ先月、二度の台風に襲われた八丈島。今も12世帯で断水が続いていて、8世帯11人が宿泊施設に避難しています。り災証明書の申請は、きのうまでに921件、が