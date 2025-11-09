広島県知事選は９日、投票が始まった。いずれも無所属新人の３人が立候補している。午前１１時現在の投票率は３・７１％。立候補しているのは届け出順に、前副知事の横田美香氏（５４）（自民・立民・国民・公明推薦）、元電子機器製造会社社員の大山宏氏（７７）、新日本婦人の会県本部委員の猪原真弓氏（６４）（共産推薦）。４期務めた湯崎英彦知事（６０）が今期限りで引退。選挙戦では県政への評価や人口減少対策などが