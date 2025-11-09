グラビアアイドルの入間ゆいさんがDVD『青春時代』（ラインコミュニケーションズ）の発売記念イベントを8日、ソフマップAKIBAアミューズメント館で開催した。 7月に千葉と都内で撮影した本作は入間ゆいさんの10代最後がつまった作品となっている。 DVDの内容について「青春がタイトルなのでフレッシュに出来たかなと思ってます。競泳水着のような戦隊っぽい衣装は白い手袋してロングブーツを履いて楽しく撮影が出ログインして続き