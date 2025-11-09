天皇皇后両陛下は、「全国豊かな海づくり大会」の式典に臨まれました。天皇皇后両陛下は9日午前、三重県志摩市で「全国豊かな海づくり大会」の式典に出席されました。この大会は、水産資源の保護・管理や海・川などの環境保全、水産業の発展などを目指し行われています。天皇陛下「近年、気候変動の影響など、多くの課題に直面している漁業関係者の皆さんには御苦労も多いことと思いますが、日頃から豊かな海づくりに取り組んでい