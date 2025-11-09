ブラジル南部で7日、猛烈な竜巻が発生し、6人が死亡し、700人以上がケガをしました。住宅地では広い範囲で家屋が壊れるなどの被害も出ています。ブラジル南部のパラナ州で7日、猛烈な竜巻が住宅街を襲いました。現地からの映像では多くの家屋で屋根などが剥がれ落ちたり、車両がひっくりかえったりする様子が映っています。ロイター通信によりますと、竜巻の風速は70メートルにも達し、街のおよそ9割の住宅や公共施設が被害を受け