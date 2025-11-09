東京国際映画祭でも注目を集めた女優・モデルの南沙良さんのデビュー11周年企画「Re:11 Project」のひとつとして、2026年のカレンダー発売が決定、南さんのオフィシャルストアでの予約販売が始まりました。また自身初となるファンイベントの開催も決定しました。ファンイベントの参加チケットは、ファンクラブ会員限定での抽選販売です。【写真】南沙良さん2026年カレンダー表紙 南さんは今年デビュー11周年を迎え、様々な作