三原市でバイクと軽自動車が衝突する事故があり、バイクを運転していた１９歳の男性が死亡しました。 警察によりますと８日午後１１時４５分ごろ、三原市糸崎５丁目付近の市道を走行していたバイクが反対車線にはみ出し、軽自動車に衝突する事故がありました。 この事故でバイクを運転していた福山市在住の１９歳男性が三原市内の病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。 軽自動車を運転していた５６歳の男性にけ