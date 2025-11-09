「言論の自由の名の下に行われる卑劣なデマや中傷、社会全体で許さない意識を」立花孝志氏の逮捕に奥谷県議がコメント MBSニュース

立花容疑者逮捕に奥谷謙一県議「デマや誹謗中傷は個人の尊厳を奪う暴力」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県議の名誉を毀損した疑いで立花孝志容疑者が逮捕された事件
  • 兵庫県議会の百条委で委員長を務めた奥谷謙一兵庫県議がコメントを発表した
  • 「デマや誹謗中傷は、個人の尊厳を奪う暴力」などと述べた
記事を読む

おすすめ記事

  • 船から回収物を受け取った県警の捜査員ら
    別府ひき逃げ、八田與一容疑者の遺留品を海底で捜索…海に入って逃亡した可能性も視野に捜査 2025年11月8日 13時0分
  • スポニチ
    テレ朝「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」　ユニコーン役の今森茉耶の降板発表「20歳未満での飲酒行為」 2025年11月8日 13時57分
  • 安藤なつ
    安藤なつ、相方・カズレーザーの入籍に立ち合っていた　二階堂ふみから「一緒に入籍の場所に行きませんか？」 2025年11月8日 21時31分
  • スポニチ
    趣里の夫、RYOKIが「BE:FIRST」脱退　芸能活動休止中もグループに在籍も関係者「本人の意志」 2025年11月8日 22時23分
  • ラッパー・晋平太さんが死去　親族が公式Xで公表
    ラッパー・晋平太さんが死去　42歳　親族が公式Xで公表「HIPHOPを愛し、生き抜いた人生でした」　ラップ文化の普及に尽力 2025年11月8日 15時14分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    2. 2. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    3. 3. 二階堂で店予約 カズ入籍に動揺
    4. 4. 趣里の夫・RYOKIがBE:FIRST脱退
    5. 5. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
    6. 6. 娘を殺害か 女が綴っていた苦悩
    7. 7. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    8. 8. NHK党の立花容疑者を逮捕
    9. 9. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    10. 10. 二重らせん構造発見 博士が死去
    1. 11. 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴　「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張
    2. 12. 松重豊への「おわび」理由に納得
    3. 13. 息子運転の車が父親ひく 死亡
    4. 14. 今森茉耶　未成年飲酒が発覚し謝罪「自分の行動の重大さを痛感」ゴジュウジャー降板＆事務所と契約解除
    5. 15. コンクリ殺人「いやいや性行為」
    6. 16. ホテルのボディーソープに注意
    7. 17. 佳子さまの服装 今回も称賛の声
    8. 18. やくみつる氏「長袖をください」
    9. 19. 「強制性交」も…復帰に拒否感
    10. 20. 大食い芸能人の食べ方に指摘の声
    1. 1. 八田容疑者 海に逃げた可能性も?
    2. 2. 娘を殺害か 女が綴っていた苦悩
    3. 3. 交番勤務中に行為か 2人懲戒処分
    4. 4. NHK党の立花容疑者を逮捕
    5. 5. 自殺した4人の遺族がチャットGPT開発元のオープンAIを提訴　「安全性テストの期間を意図的に短縮した」と主張
    6. 6. 息子運転の車が父親ひく 死亡
    7. 7. 佳子さまの服装 今回も称賛の声
    8. 8. 教員盗撮事件 メンバー全員逮捕
    9. 9. クマに襲われる女性…犬が救う
    10. 10. 立花容疑者逮捕 実刑の可能性
    1. 11. 小川晶市長 Xでクマ対策を発表
    2. 12. 妻が突然死 0歳双子を育てる父親
    3. 13. 大谷以上? 悠仁さま効果で爆売れ
    4. 14. 八田容疑者どこへ 回収物を確認
    5. 15. 高市首相「今週末は宿舎出ない」
    6. 16. 娘殺害YouTuber 削除された投稿
    7. 17. 母逮捕 2歳娘を窒息死させた疑い
    8. 18. 政府、経済対策に「おこめ券」
    9. 19. 15歳が大麻所持 母に連れられる
    10. 20. 立花容疑者「多分間違いない」
    1. 1. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
    2. 2. 松重豊への「おわび」理由に納得
    3. 3. 高市氏3時出勤 立憲にブーメラン
    4. 4. 食い尽くし夫 妻が残した手紙
    5. 5. 維新藤田氏「本当にすみません」
    6. 6. 「クマ被害者は顔半分ない」告白
    7. 7. 家系ラーメン巡る勘違いに大反響
    8. 8. タイ国籍少女の母親、台湾で拘束
    9. 9. 役所で説教 70代男性が「敗北」
    10. 10. 高市首相「美容院に行けない」
    1. 11. つけま落ちそう 片山大臣に注目
    2. 12. 路上で倒れる男性死亡 刺し傷も
    3. 13. 高市氏の存立危機発言は「危険」
    4. 14. なぜ 道路脇に液体入りボトルが
    5. 15. 5年後、クマの生息数が8万頭に?
    6. 16. 甘えが強い人 消耗しない対応は
    7. 17. 流行語大賞に「隠れ野球用語」?
    8. 18. わんこ6頭を指揮する娘に反響
    9. 19. 野党しょうがない 橋下氏の見解
    10. 20. 京王・井の頭公園駅付近で火事
    1. 1. 二重らせん構造発見 博士が死去
    2. 2. ホテルのボディーソープに注意
    3. 3. 中国製電気バス 遠隔制御可能か
    4. 4. 12歳タイ少女の母が 売春関与か
    5. 5. ウクライナ東部の要衝 陥落恐れ
    6. 6. NY新市長が米の政治・金融に波紋
    7. 7. 中国「カーボンピークアウト」へ
    8. 8. 米のファストフード店 閉鎖へ
    9. 9. 泥酔状態で車運転 気づいたら川
    10. 10. 偽物ラブブから発がん性物質 韓
    1. 11. 時刻以外の理由でも...高級時計
    2. 12. トランプ氏希望? 新スタジアム
    3. 13. 米人気女優の「丸出し」姿に賛否
    4. 14. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    5. 15. 元サッカー韓国代表が円満に合意
    6. 16. AIで「だまし絵」を生成 実験
    7. 17. 「寵物」の中国列車 一部に表示
    8. 18. キム・ヨナさん 日本を再び感嘆
    9. 19. 「中国には切り札がある」米報道
    10. 20. スワイヤ・コカコーラ、中国鄭州市で新工場稼働　年産100万トン超
    1. 1. 親の年収で中学受験合否に明暗か
    2. 2. 年末調整 今までと同じ申告は損
    3. 3. 日本文化の惨状 欧州で中韓人気
    4. 4. 「ハンバーガー店」の倒産状況
    5. 5. LINE送信取消 通知ナシで可能に
    6. 6. 「改悪」と話題 YouTuberが解説
    7. 7. TVから消えた「時代劇」の現実
    8. 8. 中国のパスポート徹底管理に警鐘
    9. 9. 今年のコメ増産か 生産者の声
    10. 10. 日本人の「考えすぎ」に苦言
    1. 11. 株主優待 30万円以上かかるも
    2. 12. 3人に1人 脂肪肝の解決法とは
    3. 13. 政府、経済対策に「おこめ券」活用へ
    4. 14. 家族4人が格安SIM 10万円超の差
    5. 15. 中国 希土類一部を1年間停止へ
    6. 16. 米で「天才法」が成立 日本も
    7. 17. さまぁ〜ず&相方 会話で矛盾か
    8. 18. NHKだけ受信料が発生 理由は?
    9. 19. わいせつ疑いで逮捕 解雇その後
    10. 20. 食費3万円生活 節約している人
    1. 1. 新型Pixel Watch 4 満足度は?
    2. 2. 便利な「iOS 26.1」追加の新機能
    3. 3. エディオン お手軽電子レンジ器
    4. 4. お風呂場が最高 防水スピーカー
    5. 5. 小さくてもタフ 簡単な焼き網
    6. 6. Xiaomi電動シェーバーが安すぎる
    7. 7. 【Numbers to know】Glossy編（11/1〜11/7）： フリーピープル のアクティブウェア 、既存店売上200％増　ほか
    8. 8. コーヒーの温かさ、ちゃんと続く。マーナのカラフェ、レンジも食洗機もOK
    9. 9. 今週の秋葉原情報 - EK+IN WINの限定水冷ケースが予約開始、72キー搭載の巨大なテスターも
    10. 10. SBは「評価基準がおかしい」
    1. 11. 新作映画『 ウィキッド 』に異例の300ブランドがコラボ　売上よりカルチャーを生むユニバーサルの仕掛け
    2. 12. 新型「iPhone8」発表、特徴は?
    3. 13. 未来すぎるスマホ 18%オフも
    4. 14. Anker製ポータブル電源がお得に
    5. 15. ローマ帝国が築いた道をマップ化したら、実際は11万kmも長かった
    6. 16. インターネットアーカイブの創設者が「我々は生き残ったが、ライブラリは壊滅した」と語る
    7. 17. 想像以上の万能「はさみ」が便利
    8. 18. 手洗いの悩み解消 LEDライト
    9. 19. 本質を追求する人のための腕時計。日本製自動巻きダイバーズウォッチを3万円台で
    10. 20. Pixel Watch 4 Webブラウザ不便
    1. 1. 桑田氏退団 OB「阿部監督悪い」
    2. 2. 大谷を馬鹿にした大物に非難轟々
    3. 3. 大谷を嘲笑の投稿「裏目に出た」
    4. 4. ミランとインテル 348億円で買収
    5. 5. 山本由伸の選出漏れに異論続出
    6. 6. ド軍投手ベシア、娘の死去を報告
    7. 7. SB中村晃 息子の難病闘病を告白
    8. 8. 坂本花織、NHK杯で4度目の優勝
    9. 9. ド軍山本由伸が乗っていた車は
    10. 10. TOTO 生涯獲得賞金4億円超えへ
    1. 11. 大谷夫妻の娘さんが…ファン感動
    2. 12. 大谷翔平に「数字見てみたら」
    3. 13. 村上宗隆ら 米スカウトの評価は
    4. 14. 大谷の投打二刀流 球団GMが言及
    5. 15. パレス鎌田 人生変えた大逆転
    6. 16. MLB戦力ランキング 1位は球団名
    7. 17. MLBでゲレーロJr.が感謝の投稿
    8. 18. 阪神藤川監督 コーチ陣に不満を?
    9. 19. 侍J強化合宿 試用した選手ら困惑
    10. 20. ドイツ代表 新ユニがSNSで話題
    1. 1. 今森茉耶 20歳未満での飲酒発覚
    2. 2. 二階堂で店予約 カズ入籍に動揺
    3. 3. 趣里の夫・RYOKIがBE:FIRST脱退
    4. 4. ラッパーの晋平太さん死去 42歳
    5. 5. 今森茉耶　未成年飲酒が発覚し謝罪「自分の行動の重大さを痛感」ゴジュウジャー降板＆事務所と契約解除
    6. 6. やくみつる氏「長袖をください」
    7. 7. 大食い芸能人の食べ方に指摘の声
    8. 8. 「強制性交」も…復帰に拒否感
    9. 9. 高市首相の背後で様子がおかしい
    10. 10. 13歳で妊娠 両親は頭が真っ白に
    1. 11. KAT-TUN涙で終幕 最後の挨拶全文
    2. 12. 粗品から批判「偉そう」アナ釈明
    3. 13. 光GENJI全盛期 ジャニー氏の年収
    4. 14. 戦隊の降板劇 女優が失踪状態に
    5. 15. 鈴木おさむ氏「マンション転売」
    6. 16. 野沢直子 再婚、ローン完済報告
    7. 17. 竹山 国旗発言ラジオで真意説明
    8. 18. 竹山の国旗巡る発言 再び炎上
    9. 19. フワちゃん 看護師から怒られた
    10. 20. Number_iの新曲「差別表現」物議
    1. 1. 3COINSの「宅トレグッズ」が優秀
    2. 2. 再婚系YouTuberの謝罪を批判
    3. 3. 体重40→150キロ女性 意外な需要
    4. 4. 産まなきゃよかった 子の罪悪感
    5. 5. 40代以降のストレス解消7原則
    6. 6. 売切必至 ユニクロのアウター
    7. 7. 家事しない夫 夜ごはんを作る訳
    8. 8. 名古屋に初出店 注目ラーメン店
    9. 9. さつまいもとれんこんの甘辛炒め
    10. 10. 133cmの景色に共感の声多数
    1. 11. 真似して「褒められママコーデ」
    2. 12. 職場の人間関係 心病まないコツ
    3. 13. 生まれつき右手首から先がない
    4. 14. 大人世代に似合うトレンドヘア
    5. 15. マックの名コンビ 第3弾が登場
    6. 16. 値段合ってる? GU高見えバッグ
    7. 17. 双子モデルに学ぶ理想のシンプル
    8. 18. プチプラで探すならセリアに注目
    9. 19. 通勤にも 万能ROPÉ PICNICバッグ
    10. 20. BOTANIST&YOLU 大人気の福袋登場