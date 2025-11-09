秋田県内で9日朝、クマによる被害が相次ぎ、男女合わせて3人がけがをしました。いずれも住宅敷地内で襲われたということです。警察と消防によりますと、9日午前6時ごろ、五城目町馬場目の住宅敷地内で78歳の女性がクマに襲われて顔を引っかかれ、けがをしました。助けようとした50歳の女性も左の太ももにけがをしています。2人とも会話ができる状態で、秋田市内の病院へ搬送されました。現場周辺では8日もクマが目撃されていたとい