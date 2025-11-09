9日朝、新発田市で男性がクマに襲われ軽いケガをしました。9日午前7時半前、新発田市向中条の住宅の敷地内で、この家に住む男性（60代）が「１メートルくらいクマに敷地内で襲われた脇腹をツメでひっかかれた」と１１０番通報しました。男性が家から庭に出たところ、体長およそ１メートルのクマ１頭が突然茂みから現れ向かってきて、男性は逃げようとした際にバランスを崩し転倒。クマはおおい被さりそのまま逃げたと