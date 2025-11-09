「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・最終日」（９日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）朝から降り続いた雨が午前１０時半を過ぎて強くなり、グリーン上も水が浮き始めた同コース。１０時５７分に、継続が難しいと判断され「降雨によるコースコンディション不良のため」として競技が中断された。首位タイで出た畑岡奈紗は１打伸ばして通算１６アンダー。荒木優奈は１バーディー、１ボギーのイーブンで同１５アンダー。とも