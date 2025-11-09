国民民主党の玉木雄一郎代表は9日、フジテレビの「日曜報道 THE PRIME」に出演し、今週中に党として経済対策を取りまとめ、高市首相に申し入れたいとの考えを示した。番組で玉木代表は、「日本の場合は、名目GDP（国内総生産）の12％ぐらいが税収だ」とした上で、「10年ぐらいでGDPを1千兆円ぐらいにすると、120兆円ぐらいの税収が入ってくる。かなり財政も健全化していく」との見方を示した。さらに、「デフレが長かったこともあ