矢作芳人調教師＝栗東＝が１１月９日、アンジュプロミス（牝２歳、父ドレフォン）を送り出した福島２Ｒ（芝１２００メートル＝１６頭立て）を勝ち、ＪＲＡに海外、地方を含めた通算１０００勝に到達した。誰よりも重みを感じていた。ＪＲＡでの９３６勝に加え、地方では重賞１８勝を含む４７勝。そして、海外では日本人トップのＧ１・１０勝を含む１７勝を挙げる。「開業した頃（２００５年）を考えると、ここまで勝つとはね