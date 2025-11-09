任期満了に伴う、奄美市長選挙が９日告示されました。 奄美市長選挙に立候補したのは、無所属の現職で2期目を目指す安田壮平さん46歳です。これまでのところ安田さんのほかに立候補の動きはなく無投票となる公算が大きくなっています。 立候補の届け出は９日午後5時まで奄美市役所で受け付けています。選挙戦となった場合は今月16日に投票が行われ、即日開票されます。 ・ ・ ・