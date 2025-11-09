姶良市の国道10号に架かる網掛橋が９日、全面通行できるようになりました。 姶良市の国道10号網掛橋は、8月の集中豪雨で川底がえぐられたため通行止めが続いていましたが、応急の工事が終わり９日、3か月ぶりに通行できるようになりました。国道10号の通行止めに伴い、東九州自動車道の隼人東ICから加治木ICの間で今年8月から無料開放を行っていましたが９日午前１０時で終了しました。 ・ ・ ・