任期満了に伴う霧島市の市長選挙が９日告示され、これまでに現職と新人のあわせて3人が立候補しました。 霧島市長選挙に立候補したのは、新人で元霧島市議会議員の山田龍治さん50歳、新人で元霧島市議会議員の今吉直樹さん45歳、現職で3期目を目指す中重真一さん48歳の3人で、いずれも無所属です。 立候補の届け出は９日正午までは隼人農村環境改善センターで、正午から午後5時までは霧島市役所で受け付けています。投票日