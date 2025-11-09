任期満了に伴う南さつま市長選挙が９日、告示されました。 南さつま市長選挙に立候補したのは、無所属の現職で5期目を目指す本坊輝雄さん70歳です。これまでのところ本坊さんのほかに立候補の動きはありません。 立候補の届け出は９日午後5時まで南さつま市役所で受け付けています。選挙戦となった場合は今月16日に投票が行われ、即日開票されます。 ・ ・ ・