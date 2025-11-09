今日9日(日)、台風26号は発達のピークを迎えており、大型で非常に強い勢力となっています。台風26号は今夜、フィリピンを通過し、11日(火)から12日(水)にかけて南シナ海を北上、13日(木)は台湾へ、14日(金)には沖縄の南へ進む予想です。沖縄地方では先島諸島を中心に強風、高波、大雨に注意・警戒が必要です。台風26号発達のピーク今日9日(日)、台風26号は発達のピークを迎えており、大型で非常に強い勢力となっています。9日(日