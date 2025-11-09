江蘇省連雲港市のスーパーで野菜を選ぶ買い物客。（９月１０日撮影、連雲港＝新華社配信／耿玉和）【新華社北京11月9日】中国国家統計局が9日発表した10月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で0.2％上昇した。前月比伸び率も0.2％だった。