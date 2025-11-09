お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（61）が7日、自身のインスタグラムを更新。長男（30）との仲むつまじい親子2ショットを公開した。【写真】ハイヒール・モモコ＆長男の“顔出し”親子2ショット「長男とサッとお寿司ランチをいただきました」とつづり、長男が撮影した“お寿司デート”をする親子2ショットを披露している。食卓には寿司が並び、つかの間の親子時間を楽しむ様子をのぞかせた。モモコは、1993年5月に結婚。