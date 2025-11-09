©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 10月からABCラジオ「ミュージックジェルム」金曜日を担当しています。 初めてのラジオ番組、そして初めてのひとり語り。“初めてづくし”の中でのスタートでした。 「ジェルム」