兵庫県警は9日、NHK党の党首・立花孝志容疑者を名誉毀損の疑いで逮捕しました。死亡した元兵庫県議に関してウソの発言を繰り返した疑いです。NHK党の党首・立花孝志容疑者は、去年12月、自身が立候補していた選挙の街頭演説で、兵庫県の斎藤知事の疑惑を調査する百条委員会の委員を務めていた竹内英明元県議について、「警察の取調べを受けているのはたぶん間違いない」などとウソの発言を繰り返すなどし、名誉を毀損した疑いです