【全国のきょう9日の天気】北海道から九州は雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降る所がありそうです。落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨、ひょうにも注意してください。沖縄は晴れそうです。【全国の9日の予想最高気温】北海道や東北は8日より高く、8度から15度前後でしょう。東京は13度の予想で、12月並みの寒さになりそうです。九州は9日も気温が高く、22度から25度くらいでしょう。【全国の週間予報】・大阪〜那覇