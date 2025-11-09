第42回放送「招かれざる客」で、おていさん（橋本愛）から懐妊が明かされた蔦重（横浜流星）。「この世には面白いことがいっぱいあるぞ、早く生まれて来い、このべらぼうめ！」亡くなった母つよ（高岡早紀）の生まれ変わりかも知れない……そんな幸せいっぱいの二人ですが、果たしてこの子は無事に生まれる又は育つのでしょうか。というのも、史実では二代目蔦屋重三郎を襲名したのは彼の実子ではないからです。そこから考えると、