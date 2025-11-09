全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋駅の海鮮寿司店『魚力海鮮寿司』です。老舗の魚屋直営、使い切りの新鮮ネタを大盤振る舞い「魚や貝は毎日使い切り。翌日に持ち越さない」とは店長の小久保勇一さん。ギリギリの仕入れができるのも、母体は老舗の魚屋でデパート内には小売店も。もし足りなくなればそこを頼りにできるから。ネタの揃えは『やま幸』のマグロを筆頭に