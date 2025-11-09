◇イングランド・プレミアリーグアーセナル 2―2 サンダーランド（2025年11月8日英国・サンダーランド）プレミアリーグ首位のアーセナルは敵地のサンダーランド戦に2―2で引き分け、連勝が5で止まった。前半36分に先制を許し、9月28日のプレミアリーグ・ニューカッスル戦以来の失点。公式戦8試合連続完封勝利を記録していたが、連続無失点がストップし、2―1の後半アディショナルタイム4分に同点弾を許して2―2で引き分