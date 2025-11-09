テレビ大阪のバラエティー番組『もしものマネ―道もしマネ』全国ネットスペシャルが、きょう9日にテレビ東京系列6局ネットで放送される（後4：00〜5：15）。【写真】『もしマネ』全国ネットSP丸亀製麺の誕生秘話に迫る同番組はお金にまつわるターニングポイントを学ぶことで、マネーリテラシーを高め、あなたも巻き込まれるかもしれない「もしもの時」に備える、マネー活用バラエティー。番組では、「かぼちゃの馬車事件