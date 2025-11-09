元「ＢｉＳＨ」のハシヤスメ・アツコが９日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。インスタグラムを更新し、「最近のハシヤスメ衣装まとめ」とつづり、三つ編みでツインテール姿の写真などをアップした。この投稿には「超いいね」「お！おさげ髪！！！！可愛すぎる」「めっちゃかわいい」「めちゃめちゃ可愛いし綺麗です」「みつあみかわいい」などのコメントが寄せられている。