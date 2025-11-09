サウサンプトンのホームユニフォームに脚光イングランド2部サウサンプトンのMF松木玖生は昨夏にFC東京から同クラブへ完全移籍。ビザの問題で姉妹クラブのトルコ1部ギョズテペに期限付き移籍し、今夏にサウサンプトンへ復帰したなか、ユニフォーム研究家の「ともさん」が今季着用のホームユニフォームの印象を語った。サウサンプトンは昨季プレミアリーグを戦っていたが、1年でチャンピオンシップへと舞台を移すことになった。