『発達障害っ子の中学受験』（モンズースー：著、小川大介（中学受験指導30年）：監修、橋本圭司（医学博士）：監修/KADOKAWA）第10回【全11回】【漫画】『発達障害っ子の中学受験』を第1回から読む「生きづらいと思ったら親子で発達障害でした」の著者モンズースー氏。子どもが過ごす居場所の選択肢は多いほど良いと考えた彼女が、発達に偏りのある子の進路に悩んでいる家庭や情報を探している方の力になればと、選択肢の一つとし