〈由緒ある寺の尼僧（35）が突然“消えた”…「愛人は弟子の大学生」“16歳下”青年との本当の関係、彼女のゆくえとは？〉から続く1954（昭和29）年11月、世界的にも有名な奈良・斑鳩の古寺の門跡（もんぜき＝皇族・華族の一族で仏教の法統を継ぐ寺の住持）だった35歳の女性、一条尊昭（尊昭尼）がある日突然、その座を捨てて姿をくらました。茶道の弟子である16歳下の大学生の男性と親しかったことから、新聞、雑誌などは「人間