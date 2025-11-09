〈“16歳下”大学生との「駆け落ち報道」に世間が騒然…「精神的に疲れていた」35歳の尼僧が明かした“本音”が突きつけたもの〉から続く1954（昭和29）年11月、世界的にも有名な奈良・斑鳩の古寺の門跡（もんぜき＝皇族・華族の一族で仏教の法統を継ぐ寺の住持）だった35歳の女性、一条尊昭（新聞によって「一条尼」の表記もあるが「尊昭尼」「一条門跡」で統一）がある日突然、その座を捨てて姿をくらました。茶道の弟子である