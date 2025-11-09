3日午前8時30分、ソウル・麻浦区（マポグ）のカフェ。黒いスウェットシャツにグレーのジョガーパンツ、ニューバランスのスニーカーをはいた42歳の会社員キム・ヒョンスさんがノートパソコンを立ち上げた。コーヒーカップの横には最近の流行だというスタンレーのタンブラーが置かれていた。「きょうは1週間に1度の在宅勤務日だが、すっきりとした格好にしたかったです。ところが最近はこうした格好をすると『若いふりをするおじさん