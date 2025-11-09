ネイリスト・経営者で、チャンネル登録者数20万人超の美容系YouTuberでもある橋本実花さん（32）。橋本さんは26歳の時、妊娠中に子宮頸がんが見つかり、出産と同時に子宮を全摘出。さらに31歳で乳がんが見つかり、右の乳房を全摘出した。【衝撃画像】「胸は小さくなかったし、自信のあるパーツだったけど…」子宮と右乳房を全摘出した橋本実花さん32歳の“全身ショット”を見る（写真多数）5年のうちに出産と2度のがんを経験し