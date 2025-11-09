巨大な壁ごと道路崩落の瞬間映像トルコ・イスタンブールの工事現場で撮影されたのは、大きな音を立てて崩れ落ちる壁。崩落の直前、予兆があったのか「入るな！下がれ！」と大声で危険を知らせる声も。壁は上にあった道路もろとも崩落していた。近くにいた人：爆弾が落ちたのか、地震が起きたのかと思いました。別の角度から崩落の瞬間を捉えた映像では、土がむき出しになり、道路のアスファルトも同時に崩れている様子が確認できる