千葉県松戸市の路上で8日、46歳の男性が殺害された事件で、男性と不審な人物が口論している様子が目撃されていたことがわかりました。この事件は、8日未明、松戸市上本郷の路上で、住居不詳の礒貝要平さん（46）が殺害されたものです。礒貝さんの右脇腹には刺し傷があり、近くからは刃物のようなものが見つかっていて1人でいるところを襲われたとみられています。その後の取材で、事件があった時間帯に男性と不審な人物が2メートル