犬のゴミ箱あさりをやめてもらう方法3つ 1.ゴミ箱に近づけないようにする 犬のゴミ箱あさりの対処法として、最も大切なことが「習慣化させない」ということです。 ゴミ箱あさりによっていい思いをしてしまったり、習慣化してしまったりすると、やめさせるのにとても時間がかかるようになってしまいます。 そのため、ゴミ箱をあさる経験をできるだけなくすために、物理的にゴミ箱に接触できないように環境を整備しましょう。