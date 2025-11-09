メキース代表に自身の考えを訴えかけるフェルスタッペン(C)Getty Imagesレッドブルが招いた19年ぶりの大惨事衝撃的なレースとなった。現地時間11月8日、F1の今季第21戦となるサンパウロGPの公式予選がブラジルのインテルラゴス・サーキットで行われ、レッドブルの角田裕毅が1回目（Q1）に出走した19台中の最下位（19番手）で敗退した。【動画】一体なぜ？ グリップ不足に不満が爆発した角田のクラッシュシーン開始早々から何も