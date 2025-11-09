ワールドシリーズ第3戦で勝利投手となったドジャース・クライン(C)Getty Images死闘での熱投が自らの人生を変えた。ドジャース関連メディア『The Dodgers Bleed Los Podcast Network』が公式YouTubeチャンネルを現地時間11月8日までに更新し、ウィル・クラインのインタビューを公開。ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦で、延長15回からの4イニングを無失点に封じた25歳右腕は、「もう2週間前とは180度違う人生だよ」と