【ホビーラウンド33】 開催日時：11月9日10時30分～16時30分 会場：TRC東京流通センター第二会場 Fホール 入場料 当日入場チケット：2,000円 ボークスは、「HGSK 1/72 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（シープヘッド・アスティルーテ/静）」を発表した。発売日や価格は未定。11月9日に