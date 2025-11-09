自民党の鈴木俊一幹事長自民党の鈴木俊一幹事長は9日放送のBSテレ東番組で、衆院議員定数削減を巡り、12月17日までの今国会中に全党派の合意を得るのは困難との認識を示した。「会期末までに各党各会派の理解を得るための協議を終え、具体的なところまで決め切るかというと、なかなかそうはならないのではないか」と述べた。高市政権は政策実現を優先させる必要があるとして、早期の衆院解散・総選挙に慎重な見解を示した。衆