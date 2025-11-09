日本を舞台に、仏の名優カトリーヌ・ドヌーヴが主演した「ＳＰＩＲＩＴＷＯＲＬＤ―スピリットワールド―」が公開中だ。ドヌーヴと共に、死後の世界をさまよう死者を演じた堺正章は「僕と同じく人生を閉じていく世代の方々が、これからを考えるきっかけにしてもらえたら」と語る。（石塚恵理）仕事に行き詰まったアニメ監督のハヤト（竹野内豊）は、父ユウゾウ（堺）の訃報（ふほう）を受け、古里の群馬・高崎に帰省する。実