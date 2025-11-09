先天性四肢障害で右手首から上を欠損している義手ギタリストのLisa13（リササーティーン）さん。小学校6年生でギターに出会い、自分の好きな世界を表現することに夢中になっていきます。中学時代に障害にまつわる偏見にさらされた経験を経て、音楽を仕事にしていった道のりを聞きました。 【写真】「今とけっこう雰囲気違う」のびのびと育った小学生のころのLisa13さん ほか（4枚目/全12枚） 個性を理解してく