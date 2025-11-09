日本絵画表現に革新をもたらし、後の画壇の"正統の系譜"の祖となった画家・円山応挙（おうきょ）。美術史家の辻惟雄氏（93）と山下裕二氏（67）が、その業績を"奇想の画家"伊藤若冲（じゃくちゅう）と対比して案内する。【写真】国宝 『雪松図屏風』。ほか、“もふもふ”のかわいい仔犬が印象的な『雪柳狗子図』なども江戸の人々が初めて体験する「3D」山下：先日は文化勲章の受章、おめでとうございます。辻先生は1970年の名著