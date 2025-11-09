あなたは読めますか？突然ですが、「案山子」という漢字読めますか？日本の秋の風物詩とも言えるものですが、この漢字の読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かかし」でした！「案山子」という漢字は、田畑に立てて鳥や獣が作物を荒らすのを防ぐための人形、またはそれに類する仕掛けを意味します。もともとは、鳥獣が嫌う悪臭を発するものを田畑に立てて「嗅がせる（かがせる）」ことから、「か