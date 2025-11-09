◇JALpresents第3回みちのくコカ・コーラボトリング杯女子硬式野球イーハトーブはなまき大会準決勝花巻東6―5ゴールドジム（2025年11月9日JALスタジアム花巻）大会連覇を狙う花巻東がサヨナラ勝ちを収め、決勝に進出した。タイブレークとなった5―5の6回無死満塁から救援した鯨井こころ（2年）が連続三振と左飛で無失点。「1点に抑えられればいいかなと思っていました。無失点で本当に良かったです」と喜んだ。直